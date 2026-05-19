Android будущего, ИИ следующего поколения и умные очки. Что показала Google на I/O 2026

Компания Google провела крупнейшую презентацию года — I/O 2026, и почти всё на ней было связано с искусственным интеллектом. Нам показали новые модели Gemini, ИИ-возможности для Android, генерацию видео, умные XR-очки и даже приложения, которые теперь можно создавать буквально по текстовому запросу. Собрали все главные анонсы Google I/O 2026 в одном материале.Главным анонсом Google I/O 2026 стало новое поколение ИИ-моделей Gemini 3.5. Google представила Gemini 3.5 Flash — облегчённую и более быструю версию модели с акцентом на кодинг, автоматизацию и минимальные задержки. Также компания подтвердила запуск Gemini 3.5 Pro уже в следующем месяце.Google также делает ставку на так называемую агентскую ИИ-модель — нейросеть теперь может не просто отвечать на вопросы, а выполнять полноценные действия. Например, Gemini сможет работать внутри «Поиска», YouTube, Gmail и «Google Диска», автоматически искать информацию, составлять документы и даже оформлять покупки.Разработчики также заявили, что Gemini уже используют более 900 млн человек ежемесячно, а сам ИИ становится центральной частью всей экосистемы Google.Одним из самых неожиданных анонсов стала новая функция в Google AI Studio. Теперь сервис умеет создавать полноценные Android-приложения по текстовому описанию. Фактически Google показала аналог вайбкодинга прямо внутри своей экосистемы. Пользователь может описать приложение обычным текстом, а ИИ автоматически создаст интерфейс, логику и базовую структуру программы.Кроме того, Android Studio получила функцию переноса iOS-приложений на Android с помощью ИИ. Похоже, Google явно пытается упростить жизнь разработчикам и одновременно переманить часть пользователей экосистемы Apple. Но оно к лучшему.Ещё Google продолжает агрессивно развивать генеративный контент. На I/O 2026 компания представила Gemini Omni — новую мультимодальную систему для создания видео, музыки и визуального контента.Компания также готовит отдельные приложения для Flow — своего ИИ-инструмента для видеомонтажа и генерации контента. Судя по всему, намечается прямая конкуренция с Adobe, OpenAI, KlingAI и другими сервисами генерации видео.Отдельно Google делает ставку на интеграцию ИИ в YouTube. Компания показала функцию Ask YouTube, которая позволит искать информацию внутри роликов через Gemini.Не обошлось и без новых гаджетов. Корпорация продолжает активно развивать платформу Android XR для устройств смешанной реальности. На презентации Google подтвердила запуск XR-очков от XREAL до конца 2026 года.Кроме того, нам показли тизер загадочной функции Android Halo, но подробностей о ней пока практически нет. Судя по утечкам, речь идёт о новом ИИ-интерфейсе для Android-устройств и XR-гаджетов. Google явно не собирается отдавать рынок пространственных интерфейсов Apple и активно готовит собственную экосистему XR-устройств с Gemini внутри.Первые аудиоочки со встроенным Gemini появятся уже этой осенью. Аппаратную часть разработают Samsung и Qualcomm, а внешние компоненты — Gentle Monster и Warby Parker. Такие очки на Android XR можно будет сопрягать как с телефонами Android, так и с iPhone.Поисковик тоже переживает крупнейшую трансформацию за последние годы. Компания показала новые ИИ-функции поиска с генеративным интерфейсом, мультимодальными запросами и мини-приложениями прямо внутри выдачи. Фактически Google постепенно превращает поиск из списка ссылок в полноценного ИИ-ассистента. Теперь он может анализировать контекст запросов, строить интерфейсы и давать более сложные ответы в реальном времени.Во время презентации компания также объявила о снижении стоимости некоторых подписок на (тариф Ultra) и новых корпоративных предложениях для бизнеса. Отдельно компания подчеркнула, что новые Gemini-модели должны быть дешевле конкурентов при сопоставимой производительности.