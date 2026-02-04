Android-cмартфонами скоро можно будет управлять без рук. Google уже готовит новую фичу Gemini







Похоже, Google готовит крупное обновление Gemini, которое радикально изменит сценарии использования смартфона. Анализ свежей бета-версии приложения Google показывает, что ассистент скоро сможет напрямую взаимодействовать с установленными приложениями и выполнять действия от имени пользователя.

Причём речь идёт не о подсказках или текстовой помощи, а о полноценном управлении интерфейсом — от заказа еды до вызова такси без ручного взаимодействия с девайсом.Новая функция проходит под кодовым названием bonobo. Её нашли в Google App версии 17.4. Она будет запущена в экспериментальном режиме через Google Labs и позволит Gemini автоматически работать с интерфейсом приложений, используя экранную автоматизацию. Нечто похожее есть уже в десктопных ИИ-агентах. В примерах Google упоминает сценарии по типу заказа поездки через Uber или оформления доставки в сервисах наподобие Uber Eats. Само приложение не открывается, не нужно вводить адрес и подтверждать что-либо вручную.Вероятно, на старте функция будет ограничена небольшим списком сервисов из-за частых изменений интерфейсов сторонних приложений. Сама автоматизация экрана работает в Android 16 QPR3, поэтому для её работы потребуется как минимум эта версия системы.Google также подчёркивает вопросы безопасности. Например, в коде есть упоминания, что пользователям не рекомендуется передавать Gemini логины и платёжные данные. Более того, при включённом сохранении активности компания сможет анализировать скриншоты, которые делает ассистент во время работы.Сроки официального запуска пока неизвестны, но, видимо, такого курса автоматизации будут придерживаться все разработчики ИИ в ближайшие годы.