Android начнет блокировать установку «неугодных» приложений. Даже из APK



В коде бета-версии Android 14 обнаружено серьезное ужесточение правил установки приложений на смартфоны и планшеты. Об этом пишут в 9to5Google.



Пользователи Android-смартфонов всегда подсмеивались над владельцами iPhone из-за того, что Apple не дает им свободы в плане установки приложений. Однако, согласно источнику, компания Google тоже решила «подзатянуть» гайки в будущем релизе Android 14. Речь идет о минимальных версиях API, которые будут допустимы для установки приложений на будущей ОС — последние изменения в коде Android 14 говорят, что установить любое понравившееся приложение из APK-файла у пользователя больше не получится.



Ранее Google уже подняла планку для разработчиков, которые хотят публиковать свои приложения в Play Market: по правилам, софт должен требовать как минимум Android 12, чтобы успешно установиться. Однако это ограничение легко обойти: достаточно попросить пользователей скачать APK-файл с официального сайта девелопера и приложение будет установлено безо всяких требований.



В ближайший год всё изменится. В Android 14 возможность установки устаревших приложений будет заблокирована — это коснется как магазинов софта, так и прямой установки из APK-пакетов. Пожалуй, это одно из первых в истории ограничений от Google на использование APK.



Источник сообщает, что Android 14 будет блокировать установку тех приложений, которые созданы для очень старых версий ОС, например, для Android 6.0 Marshmallow. Однако исследователи заметили в коде, что у Google есть механизм «наращивания» минимальных требований: это значит, что в будущем планка может повышаться.



При помощи нового ограничения Google хочет сдержать распространение вредоносного софта на Android, поскольку версии этой ОС последних нескольких лет гораздо лучше защищены от вирусов. Некоторые разработчики считают, что правило установки старого софта можно будет отключить вручную через команду в adb, но доподлинно это пока неизвестно.

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