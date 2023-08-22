Android наконец перестанет бесить пользователей благодаря свежему обновлению



Google увеличила скорость запуска приложений на Android 12 и новее. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, компания выпустила крайне полезное обновление для компонента Android Runtime (ART) — напомним, что он перестал быть частью системы, начиная с Android 12, благодаря чему может обновляться независимо от нее. Апдейт ускорил запуск приложений на 30%.







Обычно обновления ART приносят ускорение работы приложений, улучшенное использование оперативной памяти и более грамотную компиляцию байт-кода. Теперь для всех смартфонов с Android 12 и новее доступен апдейт ART 13, и он существенно ускоряет запуск установленных приложений. Компонент протестирован на 18 миллионах APK-файлов.



Ускорение запуска приложений особенно понравится владельцам недорогих и среднебюджетных смартфонов, которые спустя время после покупки начинают работать медленнее. Google анонсировала выход ART 13 даже для Android Go в ближайшее время.