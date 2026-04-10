Android опять скопировал функцию из iOS. Скоро делиться файлами можно будет просто касанием

Компания Google готовит новую функцию для Android под названием Tap to Share. Это способ делиться контактами, фото, видео и даже локацией буквально одним касанием двух смартфонов. Нововведение уже нашли в коде системы, и по текущим утечкам она выглядит как попытка сделать аналог NameDrop от Apple — только для всей экосистемы Android.

Суть максимально простая. Нужно разблокировать оба телефона, поднести их друг к другу экранами или спинкой и подождать пару секунд. После этого появляется анимация свечения, и начинается передача данных. Никаких меню, QR-кодов или долгих настроек — все максимально быстро и интуитивно.Фактически Google возвращает идею старого Android Beam, который убрали несколько лет назад. Но теперь это интегрируют глубже в систему. При этом поддержка будет гораздо шире: можно передавать не только файлы, но и контакты в формате VCard, ссылки и другие данные.Но и тут есть важный нюанс, связанный с железом. В Android-смартфонах NFC-модуль расположен по-разному — где-то он сверху, где-то по центру корпуса. Поэтому Google даже добавила в интерфейс подсказки: «если не сработало, попробуйте приложить телефоны иначе».Пока функция не активирована полностью и находится на стадии тестирования. Нет точной даты релиза, а финальный вариант может измениться к релизу Android 17.