Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Android опять скопировал функцию из iOS. Скоро делиться файлами можно будет просто касанием

Фархад


Компания Google готовит новую функцию для Android под названием Tap to Share. Это способ делиться контактами, фото, видео и даже локацией буквально одним касанием двух смартфонов. Нововведение уже нашли в коде системы, и по текущим утечкам она выглядит как попытка сделать аналог NameDrop от Apple — только для всей экосистемы Android.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Суть максимально простая. Нужно разблокировать оба телефона, поднести их друг к другу экранами или спинкой и подождать пару секунд. После этого появляется анимация свечения, и начинается передача данных. Никаких меню, QR-кодов или долгих настроек — все максимально быстро и интуитивно.

Фактически Google возвращает идею старого Android Beam, который убрали несколько лет назад. Но теперь это интегрируют глубже в систему. При этом поддержка будет гораздо шире: можно передавать не только файлы, но и контакты в формате VCard, ссылки и другие данные.

Но и тут есть важный нюанс, связанный с железом. В Android-смартфонах NFC-модуль расположен по-разному — где-то он сверху, где-то по центру корпуса. Поэтому Google даже добавила в интерфейс подсказки: «если не сработало, попробуйте приложить телефоны иначе».

Пока функция не активирована полностью и находится на стадии тестирования. Нет точной даты релиза, а финальный вариант может измениться к релизу Android 17.
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Дождались: Google ограничивает установку APK на Android
Власти сообщили, кто из жителей РФ сможет подключаться к 5G
Новая проблема у российских пользователей Android: смартфон превращается в кирпич после сброса

За такие переводы в 2026 году банк заблокирует ваши деньги
В iOS 26.4 появится функция, которую ждали все
На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+129
samych
Какая разница кто у кого что скопировал. Главное, чтобы удобно было.
час назад в 21:28
#

Читайте также