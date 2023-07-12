Android получил две полезные фичи, о которых владельцы iPhone могут только мечтать



Компания Google выпустила свежую бета-версию Android 14, в которой появилось несколько полезных нововведений. Apple стоило бы подглядеть их у конкурентов.



Одна из новых удобных функций — ускорение разблокировки смартфона. С выходом Android 14 пользователю больше не придется подтверждать ввод код-пароля на экране блокировки — как только будет набран верный код, смартфон моментально разблокируется сам.



В iOS такой функции нет и пока не планируется. Многие владельцы iPhone не отказались бы от нее — это мелочь, которая очень ускоряет взаимодействие со смартфоном.



Еще одно нововведение касается регулировки громкости. Теперь она раздельная: пользователь Android 14 сможет выставить громкость звонка и уведомлений независимо друг от друга. Это крайне полезно в современном мире, когда люди всё реже звонят и хотят принимать звонки, предпочитая им текстовые и голосовые сообщения.



К сожалению, iOS не позволяет регулировать громкость звонка отдельно от уведомлений. Это было бы очень кстати, если вы не можете отвечать на звонки, но при этом не хотите пропустить сообщения и push от приложений.

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