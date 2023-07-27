Android получил новый тип уведомлений — на iOS такие появились давным-давно

Фото: Google



Компания Google запустила крайне полезную опцию, которая защитит пользователей Android от неправильного использования Apple AirTag.



Согласно релизу от Google, речь идет об оповещении о факте слежки за пользователем Android-смартфона. ОС от Google научилась определять, когда неизвестный смарт-трекер AirTag «прицепился» к его владельцу и движется вместе с ним — смартфон воспринимает это как факт слежки и выводит предупреждение на экран. Функция начинает развертываться с сегодняшнего дня и «прилетит» на Android 6.0 и новее.







Увидев пуш, владелец Android-смартфона может осмотреть свои вещи, сумки и автомобиль, чтобы пресечь слежку за собой. AirTag нередко используются грабителями и автоугонщиками — метку незаметно крепят к человеку, после чего с помощью iPhone и «Локатора» отслеживают, где он живет. Ранее пользователи Android были беззащитны перед такими схемами, но теперь смогут своевременно получать оповещения.



Ранее аналогичную защиту внедрила в iOS сама Apple. Любой iPhone, который обнаружит рядом чужой AirTag, подаст сигнал о слежке. Для пользователей Android самой Apple было создано приложение «Поиск трекеров», но мало кто знал о его существовании.