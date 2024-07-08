Android попытался обойти iOS и ожидаемо осрамился

Олег

Android vs iOS


Энтузиасты сравнили работу недавно запущенной системы поиска предметов от Google с Apple «Локатором». Результат получился предсказуемый.

Google запустила систему «Найти мое устройство» в начале лета, после чего компания Pebblebee представила несколько трекеров, которые работают с этим сервисом. В 9to5Google рассказали, как пользователь форума Reddit с ником u/chiselplow решил провести эксперимент и сравнить решения от Apple и Google.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Энтузиаст отправил посылку почтой США, положив внутрь два маячка: Apple AirTag и Pebblebee. Он отслеживал оба трекера в течение трех дней движения посылки и оказалось, что Google-сеть практически бесполезна. AirTag исправно и регулярно «трекался» в разных локациях по ходу маршрута, привязываясь к айфонам водителей почтовых грузовиков и работников склада. А Pebblebee отметился всего однажды — на одном из складов — при этом всё равно постоянно возвращался к исходной локации, утверждая, что в последний раз метку видели дома у автора поста.

Даже после прибытия посылки на место назначения сеть Google не показывала новую локацию метки; она продолжала возвращаться к дому отправителя. Что очень странно, поскольку попытки указать реальную геопозицию были, но почему-то оказались забракованы системой Google. Результат был ожидаем, поскольку сервис Google еще свежий, а Apple оттачивает свою сеть уже не один год. Любопытно, что пользователи смартфонов и трекеров Samsung отметили в диалоге, что их система поиска работает гораздо лучше. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Apple добавила в iOS 18 два способа точно понять, что у собеседника Android-смартфон
Ничем не лучше Android: три миллиона iOS-приложений скомпрометированы из-за одной мелочи
СБП станет еще полезнее для владельцев смартфонов на iOS и Android

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» запустил обновлённую бонусную программу «Спасибо». Вот её условия
«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно
Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1038
Dmitriy
Так оно по жизни так и работало, дурило регулярно. По сути в ядре этой системы ничего не поменялось.
Сегодня в 11:20
#