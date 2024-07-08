Android попытался обойти iOS и ожидаемо осрамился



Энтузиасты сравнили работу недавно запущенной системы поиска предметов от Google с Apple «Локатором». Результат получился предсказуемый.



Google запустила систему «Найти мое устройство» в начале лета, после чего компания Pebblebee представила несколько трекеров, которые работают с этим сервисом. В 9to5Google рассказали, как пользователь форума Reddit с ником u/chiselplow решил провести эксперимент и сравнить решения от Apple и Google.







Энтузиаст отправил посылку почтой США, положив внутрь два маячка: Apple AirTag и Pebblebee. Он отслеживал оба трекера в течение трех дней движения посылки и оказалось, что Google-сеть практически бесполезна. AirTag исправно и регулярно «трекался» в разных локациях по ходу маршрута, привязываясь к айфонам водителей почтовых грузовиков и работников склада. А Pebblebee отметился всего однажды — на одном из складов — при этом всё равно постоянно возвращался к исходной локации, утверждая, что в последний раз метку видели дома у автора поста.



Даже после прибытия посылки на место назначения сеть Google не показывала новую локацию метки; она продолжала возвращаться к дому отправителя. Что очень странно, поскольку попытки указать реальную геопозицию были, но почему-то оказались забракованы системой Google. Результат был ожидаем, поскольку сервис Google еще свежий, а Apple оттачивает свою сеть уже не один год. Любопытно, что пользователи смартфонов и трекеров Samsung отметили в диалоге, что их система поиска работает гораздо лучше.