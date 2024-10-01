Android потерял свою главную фишку. Больше никакой халявы

Система начала блокировать приложения, скачанные со сторонних ресурсов.
В начале сентября стало известно о новом способе Google по борьбе с пиратством. Разработчикам предоставили инструментарий, который проверяет подлинность установленных приложений и блокирует его, если тот не проходит проверку. Судя по всему, борьба с нелегальным софтом и играми уже началась.
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Теперь при попытке запуска «левых» приложений с рабочего стола появляется сообщение о несоответствии платной версии (текст может быть разным в зависимости от оболочки). Включить программу непосредственно через Google Play тоже не выйдет.
Стоит отметить, что на данный момент часть пиратских приложений продолжает открываться. Также сообщается, что блокировку отсрочить можно — просто игнорируйте последние обновления Android. Однако этот шаг чреват уязвимостью системы и, вероятно, будет исправлен в ближайшее время.