Android потерял свою главную фишку. Больше никакой халявы

Артем
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Система начала блокировать приложения, скачанные со сторонних ресурсов.

В начале сентября стало известно о новом способе Google по борьбе с пиратством. Разработчикам предоставили инструментарий, который проверяет подлинность установленных приложений и блокирует его, если тот не проходит проверку. Судя по всему, борьба с нелегальным софтом и играми уже началась.

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Теперь при попытке запуска «левых» приложений с рабочего стола появляется сообщение о несоответствии платной версии (текст может быть разным в зависимости от оболочки). Включить программу непосредственно через Google Play тоже не выйдет.

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Стоит отметить, что на данный момент часть пиратских приложений продолжает открываться. Также сообщается, что блокировку отсрочить можно — просто игнорируйте последние обновления Android. Однако этот шаг чреват уязвимостью системы и, вероятно, будет исправлен в ближайшее время.
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Комментарии

samOsebe
+579
samOsebe
Судя по всему, скоро две противоборствующие команды осей потеряют свои претензии к противоположной системе.
2 часа назад в 18:39
#
tellurian
+1907
tellurian samOsebe
Будет мир и покой :)
2 часа назад в 18:45
#
+4507
Gabriel
Ну для тех кто против Root все же останется, это ж не iOS
час назад в 19:42
#
tellurian
+1907
tellurian Gabriel
Его root сейчас не везде легко и можно сделать.
27 минут назад
#

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