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Android-смартфон может внезапно заблокироваться — и его никак не спасти

Александр


Компания Google в Android 17 существенно ужесточила правила проверки PIN-кодов и паролей, чтобы затруднить злоумышленникам подбор кода методом перебора. Менеджер по взаимодействию с сообществом Android Мишаал Рахман сообщил, что система теперь резко сокращает число неудачных попыток и увеличивает интервалы блокировки. В предыдущей версии Android 16 разрешалось до 10 попыток в первую минуту, 20 за шесть минут, 50 за 25 минут, 110 за сутки и 1800 за пять лет. В Android 17 эти пороги были снижены.

Новые лимиты составляют шесть попыток в первую минуту, семь за шесть минут, восемь за 25 минут, 12 за 24 часа и всего 19 попыток за пять лет. После 20-й неудачи устройство полностью блокирует ввод PIN-кода или пароля, и дальнейшие попытки становятся невозможными. Сброс счётчика происходит только после успешного ввода правильного кода.

В Android 17 также появилась система, которая не учитывает в общем счётчике ошибок одинаковые сочетания символов. Если пользователь несколько раз подряд вводит один и тот же неправильный код, система распознаёт это, игнорирует дублирующиеся попытки и не засчитывает их в общий лимит ошибок. Кроме того, был немного улучшен интерфейс блокировки: теперь сообщения отображаются в более понятном формате: например, «Попробуйте снова через 30 минут» вместо «Попробуйте снова через 1800 секунд». На экране блокировки также появилась кнопка для перехода к восстановлению учётной записи с другого устройства.
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Комментарии (2)

+133
samych
Так а когда смартфон может внезапно заблокироваться?
25 минут назад
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Артём Болотов
+90
Артём Болотов
Внезапно заблокировался после 15 попыток ввода))
24 минуты назад
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