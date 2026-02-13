Android-смартфоны будут чаще взрываться? Самый популярный блогер раскрыл страшную тайну о новых батареях







Автор канала MKBHD и самый популярный техноблогер в западном сегменте, Маркес Браунли, посвятил свой новый ролик кремний-углеродным батареям, которые активно используют многие китайские бренды в своих смартфонах. Спойлер: лучше держаться от них подальше.

В ролике под названием «Проблема с батареями в смартфонах» Браунли доступно объяснил принцип работы технологии: во время зарядки кремний поглощает ионы лития и расширяется до трёх раз от первоначального объёма, а затем сжимается при разряде. Такое многократное движение частиц со временем может привести к микротрещинам и сокращению срока службы батареи. При этом никто из вендоров открыто не говорит об этом, а вся информация о кремний-углеродных батареях скрывается.MKBHD также подчеркнул, что Apple и Samsung обходят стороной такие аккумуляторы, хотя в iPhone Air и Galaxy S25 Edge они были максимально уместны. И это не просто так — крупнейшие производители не хотят рисковать своим авторитетом и отзывать целые партии девайсов в случае проблем.Разумеется, у многих пользователей сети это видео вызвало негодование. Некоторые даже обвинили Браунли в предвзятости к китайским производителям Android-смартфонов. Комментаторы требуют от блогера доказательств того, что батареи такого типа будут вздуваться чаще обычных литий-ионных.За неделю ни один бренд так и не решился прокомментировать ролик Маркеса Браунли, видимо, они действительно что-то скрывают.