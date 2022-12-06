Android-смартфоны будут обновляться гораздо быстрее



Компания Google выпустила исправление для своей системы обновления «по воздуху». Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, изменение касается фирменной системы Android Open Source Project (AOSP). Благодаря нововведению от Google смартфоны, которые поддерживают AOSP, смогут обновляться гораздо быстрее, чем раньше. Теперь свежие апдейты устанавливаются по частям еще эффективнее: например, OTA-пакет весом 2,2 Гб для Google Pixel 6 Pro развернулся всего за 10 минут, что на 43% быстрее чем раньше. Пачт безопасности весом 376 Мб установился за 16 минут вместо обычных 22 минут, то есть примерно на 27% быстрее.



Всё благодаря усовершенствованной системе частичной установки. Когда вы пользуетесь смартфоном в обычном режиме, система в фоновом режиме обновляет те разделы, которые в данный момент не задействуются. Когда останется основная часть апдейта будет развернута, смартфон предложит вам перезагрузить его — в это время установится последний компонент и процесс будет завершен.



Помимо улучшения частичной установки ПО, Google оптимизировала занимаемое пространство и теперь в Android 13 требуется гораздо меньше свободного места для установки апдейта.