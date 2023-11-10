Android-смартфоны были в шаге от iPhone, но что-то пошло не так. Помянем 🫡

Олег

Android


Массового внедрения спутниковой связи в Android-смартфонах больше не будет. Об этом пишет 9to5Google.

Впервые поддержка спутниковой связи появилась в смартфонах Apple пару лет назад. Вскоре после этого несколько вендоров Android-смартфонов заявили о планах добавить эту фичу в свои продукты. А в начале текущего года Qualcomm, видимо, решившая возглавить это движение, представила программу Snapdragon Satellite, которая должна была стать общей платформой для вендоров и ускорить внедрение спутниковой связи в Android-смартфоны.

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Согласно источнику, главный партнер Qualcomm, компания Iridium, расторгла соглашение с брендом. По этой причине программа Snapdragon Satellite будет закрыта 3 декабря 2023 года, просуществовав менее года и не принеся спутниковой связи ни на один смартфон.

Смартфоны Apple снова остались единственным пулом девайсов, централизованно и более-менее массово предлагающими спутниковую связь. Что касается Android-девайсов, то надежда остается лишь на собственные разработки отдельных брендов. Компаниям вроде Huawei, Xiaomi или Samsung придется разрабатывать собственный чип для спутниковой связи и заключать договора с операторами спутников. 

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Источник:
9to5Google
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