Android-смартфоны получат весомое преимущество при оплате «Тройкой»
Новая функция появится уже в этом году.
Как сообщает Дептранс, москвичи смогут оплачивать проезд через NFC. Достаточно открыть приложение «Метро Москвы», выбрать виртуальную «Тройку» и приложить Android-смартфон к считывателю турникета. Возможность оплаты проезда с помощью QR-кода также сохранится.
Сейчас функция проходит тестирование, релиз которой намечен на 2026 год.
Кроме того, в разработке находится виртуальная карта москвича, которая открывает доступ к городским услугам и сервисам.
