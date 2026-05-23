Android-смартфоны получат весомое преимущество при оплате «Тройкой»

Новая функция появится уже в этом году.Как сообщает Дептранс, москвичи смогут оплачивать проезд через NFC. Достаточно открыть приложение «Метро Москвы», выбрать виртуальную «Тройку» и приложить Android-смартфон к считывателю турникета. Возможность оплаты проезда с помощью QR-кода также сохранится.Сейчас функция проходит тестирование, релиз которой намечен на 2026 год.Кроме того, в разработке находится виртуальная карта москвича, которая открывает доступ к городским услугам и сервисам.