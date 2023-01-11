Android Android 13 iOS

Android станет еще больше похож на iOS. Оцените нововведение

Олег

Android 13


Компания Google тестирует новый способ унифицировать внешний вид сторонних приложений, чтобы дизайн рабочего стола выглядел лучше. Об этом пишет SamMobile.

Ранее в Android 13 появилась функция, которая меняет иконки приложений — как сторонних, так и встроенных — в согласии с одним дизайн-код. В теории эта фишка должна «выровнять» стили совершенно разных иконок и помочь Android выглядеть более цельным и унифицированным, как iOS в iPhone. Однако на практике она работает далеко не со всеми приложениями, и обычно после включения этой функции рабочий стол начинает выглядеть еще хуже.

Google тестирует нововведение, которое должно исправить это несоответствие. Согласно источнику, в свежей сборке Android 13 QPR2 Beta 2 появилась принудительная перерисовка иконок приложений, даже если разработчики не адаптировали свое приложение для этой функции. В коде системы замечен новый пункт ENABLE_FORCED_MONO_ICON, который превращает значок любого приложения в монохромный, после чего на него накладывается текущий цветовой акцент всей системы. 

Android

Конечный результат работы этой функции впечатляет — один из разработчиков продемонстрировал её на примере двух иконок. Вид рабочего стола действительно становится унифицированным и теперь всё выглядит так, как и задумывала Google. 

Android

Стоит отметить, что в iOS все иконки уже очень давно согласовываются с единым стилем. Apple добилась этого жесткой модерацией приложений в App Store, но в случае с Google такой метод не поможет, и компания пошла иным путем. Скоро пользователи Android-смартфонов смогут наслаждаться единым дизайном всех элементов системы.

Ранее мы рассказали, как установить эксклюзивные живые и видео-обои из Google Pixel на любой Android-смартфон. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Tigrolik
+527
Tigrolik
Бред какой-то. Просто делает иконки монохромными. Нет такой дичи на айфонах. Иконки все цветные и индивидуальные, и хорошо отличимы друг от друга.
час назад в 12:56
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Mers
+4263
Mers
Какая безвкусица.
38 минут назад
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