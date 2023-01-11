Android станет еще больше похож на iOS. Оцените нововведение

Компания Google тестирует новый способ унифицировать внешний вид сторонних приложений, чтобы дизайн рабочего стола выглядел лучше. Об этом пишет SamMobile.
Ранее в Android 13 появилась функция, которая меняет иконки приложений — как сторонних, так и встроенных — в согласии с одним дизайн-код. В теории эта фишка должна «выровнять» стили совершенно разных иконок и помочь Android выглядеть более цельным и унифицированным, как iOS в iPhone. Однако на практике она работает далеко не со всеми приложениями, и обычно после включения этой функции рабочий стол начинает выглядеть еще хуже.
Google тестирует нововведение, которое должно исправить это несоответствие. Согласно источнику, в свежей сборке Android 13 QPR2 Beta 2 появилась принудительная перерисовка иконок приложений, даже если разработчики не адаптировали свое приложение для этой функции. В коде системы замечен новый пункт ENABLE_FORCED_MONO_ICON, который превращает значок любого приложения в монохромный, после чего на него накладывается текущий цветовой акцент всей системы.
Конечный результат работы этой функции впечатляет — один из разработчиков продемонстрировал её на примере двух иконок. Вид рабочего стола действительно становится унифицированным и теперь всё выглядит так, как и задумывала Google.
Стоит отметить, что в iOS все иконки уже очень давно согласовываются с единым стилем. Apple добилась этого жесткой модерацией приложений в App Store, но в случае с Google такой метод не поможет, и компания пошла иным путем. Скоро пользователи Android-смартфонов смогут наслаждаться единым дизайном всех элементов системы.
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