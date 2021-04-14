The new Fast Pair experience on #Android is here. With an updated, easier-to-use layout, see how it makes connecting Bluetooth devices to 100+ devices from partners like @JBLaudio and @SonyElectronics more simple and convenient all with a single tap. pic.twitter.com/cWuMMcATrP — Android (@Android) April 13, 2021

Google официально презентовала обновленный интерфейс подключения умных аксессуаров. Он выглядит точно, как в iOS.В Twitter-аккаунте, посвященном Android, компания сообщила о «новом интерфейсе Fast Pair». Но пользователи уже давно прозвали его «всплывашкой» — это всплывающее окно, которое позволяет быстро подключиться к Bluetooth-аксессуару. Раньше при сопряжении беспроводных устройств с Android в верхней части экрана появлялся баннер. Аналитики считают, что такой метод взаимодействия мог приниматься пользователями за очередное предупреждение, которое они просто смахивали вверх. Теперь же всё изменилось — при поднесении нового Bluetooth-устройства к смартфону, на нём появляется большое всплывающее окно в нижней части дисплея, в котором можно увидеть название и красочное изображение аксессуара, а также выделенную, заметную кнопку «Подключить». Эта «всплывашка» выглядит точь-в-точь как на iOS при подключении AirPods.Но есть и важное отличие, говорящее в пользу Android. Google отмечает, что единый интерфейс Fast Pair будет работать примерно с сотней аксессуаров партнерских брендов, вроде Sony и JBL. Кроме того, во время тестирования функции журналистами такое же окно всплыло и при подключении умных часов FitBit — о совместимости Fast Pair и смарт-часов Google пока не упоминала. А теперь вспомним iOS — красивые анимации и удобные кнопки на ней можно увидеть только с оригинальными аксессуарами от Apple и принадлежащего ей бренда Beats. Любые сторонние наушники и колонки придется подключать по-старинке — в «Настройках».Новый интерфейс Fast Pair был впервые замечен в декабре 2020 года при подключении наушников Pixel Buds 2. Эксперты 9to5Google отмечают, что, скорее всего, функция уже была запущена в массы вместе с техническим обновлением Google Play и скоро появился у всех пользователей.