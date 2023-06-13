Android в Windows 11 наконец стал полноценным



Компания Microsoft обновила подсистему Android в Windows 11, сделав её более полноценной. Об этом пишут в XDA.



Согласно источнику, новые возможности прилетели пользователям «винды» по программе предварительной оценки вместе с июньским обновлением. Подсистема Windows для Android (WSA) получила исправления ошибок и обновления безопасности Android. Но самое главное не это.



С новым апдейтом подсистема Android наконец научилась обмениваться файлами с основной системой Windows 11. Теперь мобильные приложения смогут работать полноценно: они получили доступ к пользовательским папкам «Документы» и «Загрузки». Это значит, что вы сможете пересылать фото и видео в мобильных версиях мессенджеров, работать с документами и так далее.



Источник пишет, что WSA видит ваши папки в Windows как съемный SD-носитель. При этом любые приложения, которым требуется доступ к файлам, запрашивают разрешения у пользователя, как и в обычном Android-смартфоне.



Стоит учитывать некоторые ограничения. В частности, WSA не сможет увидеть внешние устройства, подключенные к ПК, а также системные папки.

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