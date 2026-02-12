ANKER eufy официально приходит в Россию с продвинутыми роботами-пылесосами







Бренд ANKER eufy от компании Anker Innovations объявил о старте официальных продаж в России своих продуктов и сразу привёз два топовых робота-пылесоса — Omni E28 и Omni E25. Главный акцент в новинках сделан на технологии HydroJet, которая обеспечивает глубокую влажную очистку без участия пользователя. Во время уборки система постоянно промывает швабру проточной водой, поэтому пол обрабатывается исключительно чистым роликом. Бренд ANKER eufy от компании Anker Innovations объявил о старте официальных продаж в России своих продуктов и сразу привёз два топовых робота-пылесоса — Omni E28 и Omni E25. Главный акцент в новинках сделан на технологии HydroJet, которая обеспечивает глубокую влажную очистку без участия пользователя. Во время уборки система постоянно промывает швабру проточной водой, поэтому пол обрабатывается исключительно чистым роликом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

eufy Omni E28 — старшая модель с максимальной автоматизацией. Робот получил технологию HydroJet с роликом, вращающимся на скорости до 180 об/мин, давлением 15 Н и валиком длиной 288 мм. Такой набор рассчитан на тщательную мойку разных покрытий без разводов. Дополняет систему портативный модуль FlexiOne: съёмный аккумуляторный блок можно использовать как ручной пылесос для мебели, ковров или салона автомобиля. Система турбо-всасывания мощностью 20 000 Па справляется даже с крупным мусором и волосами.За предотвращение наматывания отвечает щётка DuoSpiral, автоматически формирующая заход для удаления волос, а боковая CornerMaster добирается до всех углов. Комплектная станция All-in-One Station полностью обслуживает робот: очищает контейнер, моет и сушит швабру, доливает воду и добавляет моющее средство. Устройство способно работать до 68 дней без внимания владельца, распознаёт свыше 200 типов объектов и преодолевает пороги высотой до 20 мм.eufy Omni E25 получил ту же технологию HydroJet, но с давлением 10 Н и скоростью вращения до 220 об/мин. Валик на 288 мм самоочищается прямо во время работы, что помогает поддерживать стабильное качество уборки. Мощность всасывания также достигает 20 000 Па — робот эффективно собирает пыль, шерсть и крупные частицы, а щётка DuoSpiral снижает риск засоров.Технологию CornerRover отвечает за уборку вдоль плинтусов и в углах, а комплексная станция обслуживания повторяет функциональность старшей модели: автоматическая разгрузка пыли, мойка и сушка швабры, дозирование моющего средства и модуль для точечной очистки. Как и eufy Omni E28, модель способна автономно работать до 68 дней и уверенно ориентируется в помещении благодаря системе распознавания объектов.Роботы-пылесосы ANKER eufy уже доступны в DNS и на Ozon, а в ближайшее время появятся в re:Store и «Технопарке». Цены стартуют от 58 999 рублей.