Anker выпустила идеальную беспроводную зарядку для iPhone, AirPods и Apple Watch

Компания Anker представила ряд новых аксессуаров для портативной и носимой электроники. Новинки в первую очередь оценят фанаты Apple, но и для пользователей Android тоже найдется что-то полезное.Все аксессуары были представлены на выставке IFA 2024, и в основном это зарядные устройства разной применимости и форм-фактора. В их числе минималистичная магнитная подставка для iPhone с MagSafe, которая может удерживать смартфон на зарядке под разными углами наклона. Также представлен пауэрбанк в четырех пастельных оттенках с выдвижной «таблеткой» для Apple Watch.