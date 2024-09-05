Anker выпустила идеальную беспроводную зарядку для iPhone, AirPods и Apple Watch

Олег

Anker


Компания Anker представила ряд новых аксессуаров для портативной и носимой электроники. Новинки в первую очередь оценят фанаты Apple, но и для пользователей Android тоже найдется что-то полезное.

Все аксессуары были представлены на выставке IFA 2024, и в основном это зарядные устройства разной применимости и форм-фактора. В их числе минималистичная магнитная подставка для iPhone с MagSafe, которая может удерживать смартфон на зарядке под разными углами наклона. Также представлен пауэрбанк в четырех пастельных оттенках с выдвижной «таблеткой» для Apple Watch.

Фото: The Verge
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Но, пожалуй, самой заметной новинкой стала зарядка 3-в-1. По сути это три небольших круглых «блинчика», соединенных между собой тканевой резинкой.

Anker
Фото: The Verge

Anker
Фото: The Verge

Каждый «блинчик» предназначен для отдельного типа устройств — iPhone, AirPods либо Apple Watch — и оптимизирован по мощности и совместимости. Когда зарядка не используется, её можно свернуть в очень компактную «улитку», напоминающую знаменитый десерт macaron. Стоимость немалая — от $88,99.  

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+1748
tellurian
Интересные решения. Компактные.
2 часа назад в 16:07
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