Свежий прикол от «Яндекса»: анонимно позвонить с мошеннического номера и забанить за отказ говорить

Пикабушник user9568438, работающий с «Яндекс Такси», рассказал о том, как его недавно заблокировали в сервисе. Блокировка была необоснованной, и ему пришлось приложить усилия, чтобы её сняли.
user9568438 недоумевает, почему он должен выкладывать какую-то информацию анониму, который звонит с «мошеннического» номера. Тем более, что «любой водитель в сервисе „Яндекс.Такси“ проходит кучу проверок на предмет идентификации: и морду лица нужно сфотографировать, селфи с паспортом, селфи с водительским удостоверением, периодические селфи в любой час и день рандомно, автомобиль, свидетельство о регистрации и т. д.»
И действительно, спустя пару минут после этой короткой беседы таксисту прилетела блокировка. Он связался с поддержкой, ему перезвонили (на этот раз с номера, который приложение «Яндекса» определило как принадлежащий «Яндекс Еде»). Оператор поддержки выслушал историю и снял блокировку. За то время, что она действовала, водитель не смог выполнить заказ, назначенный к определённому времени, он лишился части заработка, а рейтинг его активности снизился. «Яндекс», само собой, не компенсировал эти потери.