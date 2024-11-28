Свежий прикол от «Яндекса»: анонимно позвонить с мошеннического номера и забанить за отказ говорить





Пикабушник user9568438, работающий с «Яндекс Такси», рассказал о том, как его недавно заблокировали в сервисе. Блокировка была необоснованной, и ему пришлось приложить усилия, чтобы её сняли. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Таксисту позвонил незнакомец, причём номер телефона определился приложением «Яндекса» как мошеннический (якобы с него рекламируют что-то и предлагают заработать деньги сомнительными методами). Звонивший представился Дмитрием и предложил ответить на несколько вопросов относительно работы в такси. Мужчина попросил Дмитрия представиться полностью, назвав фамилию и должность, которую он занимает в «Яндексе», тот отказался, заявив, что достаточно лишь имени, а затем добавил, что если разговор не состоится, водитель будет заблокирован. Дальнейшего разговора не было.user9568438 недоумевает, почему он должен выкладывать какую-то информацию анониму, который звонит с «мошеннического» номера. Тем более, что «любой водитель в сервисе „Яндекс.Такси“ проходит кучу проверок на предмет идентификации: и морду лица нужно сфотографировать, селфи с паспортом, селфи с водительским удостоверением, периодические селфи в любой час и день рандомно, автомобиль, свидетельство о регистрации и т. д.»И действительно, спустя пару минут после этой короткой беседы таксисту прилетела блокировка. Он связался с поддержкой, ему перезвонили (на этот раз с номера, который приложение «Яндекса» определило как принадлежащий «Яндекс Еде»). Оператор поддержки выслушал историю и снял блокировку. За то время, что она действовала, водитель не смог выполнить заказ, назначенный к определённому времени, он лишился части заработка, а рейтинг его активности снизился. «Яндекс», само собой, не компенсировал эти потери.