Telegram Россия

Анонимности в Telegram стало еще меньше

Олег

Telegram


В России научились идентифицировать анонимных пользователей Telegram. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, в Московской академии Следственного комитета разработали методическое пособие для сотрудников СК. Оно описывает методы раскрытия и деанонимизации авторов и владельцев Telegram-каналов. Как написано в материале «Ведомостей», документ находится на стадии рецензирования и может поступить к работникам СК в течение трех месяцев. 

«В Следственном комитете разработан ряд методик, которые позволяют получать значимую информацию из различных мессенджеров. Эти методики предназначены исключительно для следователей и криминалистов», — пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отмечают, что мессенджеры могут использоваться для совершения преступлений, например, распространения фейковой информации, экстремистских идей, организации и руководства массовыми беспорядками и так далее. «Такие действия всегда оставляют цифровые следы», — говорят представители СК.

Содержание методического пособие публично не раскрывается, однако источники «Ведомостей» сообщают, что там, среди прочего, рассказывается, как найти владельца анонимного Telegram-канала. Даже если в описании нет никакой информации об авторе, или в качестве обратной связи используется чат-бот, раскрыть владельца всё равно можно.

Кроме того, пособие описывает приемы сбора и анализа данных, находящихся в открытом доступе: историю канала, архивные сообщения, принадлежность к сеткам и так далее. Нередко среди старых постов можно обнаружить юзернейм владельца.

Стоит отметить, что работники правоохранительных органов и раньше умели находить администраторов Telegram-каналов. Сейчас эти методики, скорее всего, усовершенствованы. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+806
Grealex
Не спроста его разрешили.
8 минут назад
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