





В последнее время ходит много слухов о том, что Intel планирует вернуться на рынок дискретных видеокарт. Более того, инженеры компании уже показывали предрелизные образцы таких GPU на фото. И новая информация указывает на то, что анонса десктопных видеокарт Intel осталось ждать недолго.Так, ведущий инженер компании Пит Брубейкер написал в Twitter, что теперь Intel ищет специалиста по связям с разработчиками игр, и DG2 (кодовое название новой линейки видеокарт) «буквально за углом». Кроме того, тот факт, что Intel сейчас активно ищет людей с опытом работы с разработчиками игр, доказывает, что DG2 действительно позволит насладиться современными играми с хорошими настройками графики, что невозможно с текущими интегрированными решениями компании.Семейство DG2 включает до пяти GPU, оснащенных от 96 до 512 исполнительными модулями. При этом, по слухам, топовая версия DG2 сможет конкурировать с неслабой Nvidia RTX 3070, при этом получит вдвое больше видеопамяти (16 ГБ GDDR6) и поддержку трассировки лучей, что сделает такое решение идеально подходящим для игр даже в 2К и 4К.Ну и, разумеется, в текущее сложное время с дефицитом GPU третий игрок на рынке лишним точно не будет. Кроме того, у Intel собственные производственные мощности, и компания никак не зависит от TSMC или Samsung, в отличие от AMD и Nvidia. Так что у Intel есть все шансы «ворваться» на рынок и заполонить его доступными видеокартами.