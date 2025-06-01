Анонс Pixel 10 состоится в июне. Google разослала приглашения на презентацию







Компания Google хочет представить серию Компания Google хочет представить серию Pixel 10 значительно раньше обычного срока — блогеры и представители западных медиа уже получили приглашения на закрытое мероприятие Pixel Superfans, которое пройдёт 27 июня в Лондоне. В нём упоминаются «предрелизные устройства Pixel». Судя по отсутствию других флагманов на горизонте, речь идёт о Pixel 10. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Участникам обещают «живое знакомство» с новыми функциями и гаджетами, что указывает на близкий старт продаж. По слухам, Google планирует показать сразу несколько моделей: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и даже складной 10 Pro Fold. Учитывая, что Android 16 выходит уже на следующей неделе, а серия Pixel запускается с новой версией ОС, июль выглядит как идеальное время для премьеры.Ожидается, что все новинки получат чип Tensor G5, изготовленный TSMC по 3-нм техпроцессу, который должен дать мощный прирост производительности и энергоэффективности.Ранний релиз также позволит Google обойти конкурентов — Samsung с Galaxy Z Fold 7 в июле и Apple с iPhone 17 в сентябре.