Анонс Pixel 10 состоится в июне. Google разослала приглашения на презентацию

Компания Google хочет представить серию Pixel 10 значительно раньше обычного срока — блогеры и представители западных медиа уже получили приглашения на закрытое мероприятие Pixel Superfans, которое пройдёт 27 июня в Лондоне. В нём упоминаются «предрелизные устройства Pixel». Судя по отсутствию других флагманов на горизонте, речь идёт о Pixel 10.
Ожидается, что все новинки получат чип Tensor G5, изготовленный TSMC по 3-нм техпроцессу, который должен дать мощный прирост производительности и энергоэффективности.
Ранний релиз также позволит Google обойти конкурентов — Samsung с Galaxy Z Fold 7 в июле и Apple с iPhone 17 в сентябре.
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