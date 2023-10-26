Анонсирован HONOR Magic 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и управлением глазами

Олег

Honor


Компания HONOR объявила о скором выходе своего флагмана на новейшем чипе от Qualcomm. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, анонс состоялся на саммите Snapdragon 2023. Будущий флагман Magic 6 получит самый свежий процессор Snapdragon 8 Gen 3, а также несколько уникальных фишек бренда.

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Функция Magic Capsule обеспечивает новый способ взаимодействия пользователя со смартфонов при помощи глаз. Никаких подробностей о ее работе пока не раскрывается, известно лишь, что смартфон получит технологию Snapdragon Seamless.

Еще одна фича новинки — умный помощник YOYO на базе искусственного интеллекта. Языковая модель с 7 миллиардами параметров сможет обеспечить выполнение сложных задач и запросов, в числе которых даже создание видеороликов прямо на устройстве.

Серия будет состоять из двух устройств: HONOR Magic 6 и Magic 6 Pro. Последний, по слухам, получит модуль с ToF-сенсорами. 

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Источник:
Gizmochina
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