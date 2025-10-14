Анонсирован realme GT 8 Pro, вдохновлённый легендарной серией камер RICOH GR







realme и RICOH IMAGING объявили о стратегическом партнёрстве, результатом которого стал новый флагман realme GT 8 Pro. Смартфон перенимает философию и эстетику культовых камер GR, включая кастомные цветовые профили, звук затвора и интерфейс, воссоздающий атмосферу мгновенной уличной съёмки. Концепция устройства «Snap by No Rules» подчёркивает идею свободы творчества и отказа от стандартов. realme и RICOH IMAGING объявили о стратегическом партнёрстве, результатом которого стал новый флагман realme GT 8 Pro. Смартфон перенимает философию и эстетику культовых камер GR, включая кастомные цветовые профили, звук затвора и интерфейс, воссоздающий атмосферу мгновенной уличной съёмки. Концепция устройства «Snap by No Rules» подчёркивает идею свободы творчества и отказа от стандартов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

realme GT 8 Pro получил новую систему сверхпрозрачных линз, разработанных совместно с RICOH IMAGING. Оптика соответствует строгим стандартам GR и обеспечивает выдающуюся детализацию, низкий уровень бликов и реалистичную цветопередачу. Основная камера поддерживает фокусные расстояния 28 мм и 40 мм ЭФР, а режим Viewfinder очищает интерфейс, превращая экран в цифровой видоискатель. Отдельное внимание уделено моментальной съёмке: функция Snap Focus позволяет зафиксировать фокус заранее и мгновенно снимать, не теряя кадр.Смартфон предлагает пять классических цветовых тонов RICOH GR — Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W. Эти профили основаны на 30-летнем опыте RICOH в обработке света и цвета.Также в новинку добавлены функции кастомизации — пользователь может создавать собственные «Tone Recipes», добавлять водяные знаки GR и делиться снимками в тематическом сообществе.realme GT 8 Pro станет не просто камерофоном, а инструментом, объединяющим поколения уличных фотографов.