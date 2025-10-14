Анонсирован realme GT 8 Pro, вдохновлённый легендарной серией камер RICOH GR

realme и RICOH IMAGING объявили о стратегическом партнёрстве, результатом которого стал новый флагман realme GT 8 Pro. Смартфон перенимает философию и эстетику культовых камер GR, включая кастомные цветовые профили, звук затвора и интерфейс, воссоздающий атмосферу мгновенной уличной съёмки. Концепция устройства «Snap by No Rules» подчёркивает идею свободы творчества и отказа от стандартов.
Смартфон предлагает пять классических цветовых тонов RICOH GR — Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W. Эти профили основаны на 30-летнем опыте RICOH в обработке света и цвета.
Также в новинку добавлены функции кастомизации — пользователь может создавать собственные «Tone Recipes», добавлять водяные знаки GR и делиться снимками в тематическом сообществе.
realme GT 8 Pro станет не просто камерофоном, а инструментом, объединяющим поколения уличных фотографов.