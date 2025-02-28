Анонсирован самый тонкий смартфон 2025 года. И это не iPhone 17 Air, а Tecno Spark Slim

В рамках выставки MWC 2025 китайская компания Tecno показала ультратонкий смартфон Spark Slim. Его главная особенность — невероятно тонкий корпус толщиной в 5,75 мм.
Интересно, что даже при таких габаритах в девайс установлен огромный 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1224p, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, а также две камеры по 50 Мп и батарея ёмкостью 5200 мАч. Обратите внимание, что внешне он похож на iPhone 17 Air.
Другие подробности пока не раскрываются. Вполне вероятно, что Tecno даже не собирается запускать в продажу этот концептуальный смартфон, но на текущий момент это действительно самый тонкий из представленных моноблочный телефонов. Galaxy S25 Edge — не в счёт, Samsung так и не раскрыла его толщину.
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