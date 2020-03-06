Компания AMD на видеоконференции для инвесторов раскрыла первые подробности новой архитектуры для видеокарт, которая получила название RDNA 2. Эта технология будет унифицирована для ПК и консолей.Основным отличием от предыдущего поколения будет аппаратная поддержка трассировки лучей в реальном времени. По словам AMD, они тесно сотрудничали с Microsoft во время разработки API DirectX Raytracing (DXR), поэтому для разработчиков будет максимально удобно реализована возможность добавления трассировки для видеокарт производителя.

Помимо этого, AMD пообещала значительный прирост производительности. Новые видеокарты должны поступить в продажу «до конца этого года».Производитель также поделился своими планами по выпуску новых процессоров на архитектуре Zen 3. Они будут работать на 7-нанометровом техпроцессе, а основным нововведением станет технология 3D-укладки всех блоков. Это означает, что все компоненты чипа будут укладываться не в одной плоскости, а еще накладываться друг на друга в несколько слоев. Новинку планируют запустить в следующем году. Помимо этого, AMD рассказала о переходе на 5-нанометровый техпроцесс — первые чипы появятся уже в 2022 году.