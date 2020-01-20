Apple объявила о запуске нового сериала для своего потокового сервиса. Драма «Домой засветло» (Home Before Dark) начнется 3 апреля. История молодой журналистки Хильды Лисиак, которая основана на реальных событиях, начнется 3 апреля.



Первый сезон шоу состоит из десяти часовых эпизодов. Apple сообщила, что несмотря на то, что сериал еще не запущен, его съемки были продлены на второй сезон.





«Драматический сюжет закручен вокруг репортажей молодой журналистки Хильды Лисиак, которая переезжает из Бруклина в небольшой городок на берегу озера, где когда-то жил её отец. Находясь там, её упрямое стремление докопаться до истины обнаруживает историю, которую хотели забыть все жители, включая её отца».



В актерский состав вошли Бруклин Принс, Мила Морган, Кайли Роджерс. В списке шоураннеров числятся Дэна Фокс и Дара Ресник. Сервис Apple TV+ предоставляет 7 дней пробной подписки бесплатно, стоимость одного месяца составляет 199 рублей, а при покупке нового устройства компании — годовая подписка в подарок.





