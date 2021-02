Вселенная PUBG расширяется, разработчики представили новую игру в серии под названием New State. Это будет королевская битва в будущем для мобильных устройств.Действие PUBG: New State разворачивается в 2051 году на новой карте под названием Troi. События происходят спустя годы после сюжета основной линейки игр PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики обещают добавить множество нового оружия, в том числе дроны и развертываемые боевые щиты. Судя по предварительным скриншотам, визуальный стиль PUBG: New State напоминает шутеры Call of Duty Black Ops 3 и 4.В PUBG: New State появятся расширенные возможности модификации оружия в ходе матча. По описанию это немного напоминает аналогичные опции в Apex Legends.Разработкой PUBG: New State занимается непосредственно PUBG Studio, которая работала над PlayerUnknown's Battlegrounds для консолей и ПК. Напомним, PUBG Mobile разрабатывалась китайская компания Tencent. Разработчики обещают реалистичную графику, а релиз новинки на Android и iOS намечен на этот год.