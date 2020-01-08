Компания Google рассказала на выставке CES о нововведениях, которые в ближайшее время получит Google Assistant. Апдейт выйдет в ближайшие месяцы и будет довольно полезными.

Google Assistant будет поддерживать команду «Читать», благодаря которой цифровой помощник сможет вслух зачитывать любой текст на экране. Компания пообещал поддержку разных языков и диалектов, а также улучшения в естественности произношении текста, признаков роботизированности голоса не будет.

Google Assistant также получит поддержку таймера, который позволит ему выполнять команды с заданной задержкой. Это нововведение пригодится для управления устройствами умного дома — можно будет указывать помощнику, в какое время необходимо выполнить то или иное действие.

И наконец, Google Assistant начнёт появляться на тех устройствах, которые раньше его не поддерживали. Сейчас он доступен на смартфонах, планшетах, смарт-часах и умных колонках, а в будущем его можно будет использовать на телевизорах и прочей домашней технике. Благодаря этому нововведению у пользователей появится возможность управлять различными устройствами с помощью голосовых команд или мобильного приложения на смартфоне.

К сожалению, Google не раскрыла, когда Google Assistant получит анонсированные нововведения. Можно предположить, что это произойдёт ближе к весне, когда будет проходить конференция для разработчиков I/O. У Google будет возможность рассказать о новых возможностях цифрового помощника разработчикам приложений и на различных примерах показать, как они смогут интегрировать его во всевозможные продукты.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Google Ассистент получил новые возможности Google Ассистент получил новые возможности

Google Ассистент остаётся самым «умным» помощником Google Ассистент остаётся самым «умным» помощником

Как запускать Google Assistant голосовой командой на iOS Как запускать Google Assistant голосовой командой на iOS