





Компания Google рассказала на выставке CES о нововведениях, которые в ближайшее время получит Google Assistant. Апдейт выйдет в ближайшие месяцы и будет довольно полезными.Google Assistant будет поддерживать команду «Читать», благодаря которой цифровой помощник сможет вслух зачитывать любой текст на экране. Компания пообещал поддержку разных языков и диалектов, а также улучшения в естественности произношении текста, признаков роботизированности голоса не будет.Google Assistant также получит поддержку таймера, который позволит ему выполнять команды с заданной задержкой. Это нововведение пригодится для управления устройствами умного дома — можно будет указывать помощнику, в какое время необходимо выполнить то или иное действие.И наконец, Google Assistant начнёт появляться на тех устройствах, которые раньше его не поддерживали. Сейчас он доступен на смартфонах, планшетах, смарт-часах и умных колонках, а в будущем его можно будет использовать на телевизорах и прочей домашней технике. Благодаря этому нововведению у пользователей появится возможность управлять различными устройствами с помощью голосовых команд или мобильного приложения на смартфоне.К сожалению, Google не раскрыла, когда Google Assistant получит анонсированные нововведения. Можно предположить, что это произойдёт ближе к весне, когда будет проходить конференция для разработчиков I/O. У Google будет возможность рассказать о новых возможностях цифрового помощника разработчикам приложений и на различных примерах показать, как они смогут интегрировать его во всевозможные продукты.