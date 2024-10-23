Анонсированы смартфоны линейки HONOR Magic7 — с нейросетями и свежайшим чипом Snapdragon 8 Elite



Компания HONOR анонсировала серию смартфонов Magic7 в рамках Snapdragon Summit 2024. Они предложат пользователю самый новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite и нейросетевые технологии.



«Благодаря сотрудничеству с Qualcomm Technologies мы создаем экосистему ориентированных на искусственный интеллект продуктов, а также видоизменяем пользовательский опыт с применением AI-технологий. Мы рады представить первого в отрасли AI-агента для открытой экосистемы и впервые реализованную для смартфонов генеративную игровую технологию на базе NPU-вычислений», — сообщил СМО HONOR Рэй Го.







Названный выше AI-агент сможет принимать интеллектуальные решения и совершать определенные действия вместо пользователя, изучив его привычки. Например, он способен заказывать еду на вынос от его имени, уточняя определенные особенности пищевых привычек владельца, или же находить и отменять ненужные подписки в приложениях. А еще он поможет в планировании поездок, бронировании билетов, управлении уведомлениями и так далее. AI-агент появится вместе с обновлением MagicOS 9.0 только на смартфонах HONOR Magic7.



Помимо этого, бренд поработал вместе с Qualcomm над экосистемой AI-first с технологией MagicRing, которая упрощает использование сервисов и приложений на нескольких устройствах сразу — например, Windows-девайсе на базе чипа QS, или планшете MagicPad. Полноценная презентация смартфонов HONOR Magic7 состоится 30 октября.