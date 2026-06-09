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Anthropic выпустила опаснейший ИИ в общий доступ

Александр


Компания Anthropic выпустила первую модель класса Mythos — Claude Fable 5. Это та же технология, что и в модели Mythos, которая раньше считалась слишком опасной для публичного использования из-за её способности находить уязвимости в системах кибербезопасности. Новинка превосходит все предыдущие модели компании в программировании, аналитической работе и работе с изображениями, особенно эффективно справляясь с длительными и сложными задачами.

Стоимость использования Claude Fable 5 составляет 10 долларов за миллион входных токенов и 50 долларов за миллион выходных токенов, что вдвое меньше, чем у Mythos Preview, но заметно дороже предыдущих моделей Anthropic.

Для предотвращения злоупотреблений модель Claude Fable 5 оснащена специальными защитными фильтрами, которые блокируют или ограничивают выполнение запросов в таких областях, как кибербезопасность, биология, химия и дистилляция. Вместо обработки таких запросов самой мощной моделью они автоматически передаются предыдущей версии — Claude Opus 4.8, которая лишена высоких рисков. Anthropic уверяет, что такие переключения происходят в менее чем 5% сессий. Для дополнительной защиты и мониторинга вводится обязательное 30-дневное хранение всех данных.

Одновременно с публичной версией вышла и более мощная модель Claude Mythos 5, у которой защитные фильтры в некоторых областях сняты, но доступ к ней пока остаётся ограниченным. Она доступна только небольшой группе партнёров по программе Project Glasswing, которые занимаются защитой критически важной инфраструктуры в сотрудничестве с правительством США. В планах компании — расширить доступ к Mythos 5 через открытую программу. Обе модели уже доступны через Claude API, а для подписчиков Pro, Max, Team и Enterprise они включены в стоимость тарифов до 22 июня 2026 года, после чего за их использование потребуется платить отдельно.
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