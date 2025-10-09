Антон Уваров назначен управляющим директором «Авито Работы»

Александр

Антон Уваров

Антон Уваров стал управляющим директором «Авито Работы». В новой роли он будет отвечать за стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и сотрудников и войдет в состав правления компании. 

«У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости. 17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет „Авито Работе“ стать технологическим лидером в сфере HR», — сообщил Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».


Артем Кумпель

До «Авито» Антон Уваров отвечал за операционное развитие «Поиска Яндекса» на международных рынка и внедрение стратегии роста. Ранее он был одним из сооснователей сервиса «Яндекс Доставки» в России и управлял его выходом на зарубежные рынки, а также отвечал за стратегию и инновации в «МегаФоне», где запустил технологическую песочницу для стартапов. На старте карьеры Антон развивался в стратегическом консалтинге и фудтехе. Антон является выпускником МФТИ и имеет ученую степень кандидата физико-математических наук.

«„Авито“ для меня — это, прежде всего, сильная команда профессионалов и один из лидеров биг-тех в России, чьими сервисами ежедневно пользуются миллионы людей. Я вижу в „Авито Работе“ бизнес на стыке нескольких отраслей, который обладает высокой социальной значимостью, что делает его особенно привлекательным», — отметил Антон Уваров, управляющий директор «Авито Работы».

0
