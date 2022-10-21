Апдейт iOS приносит проблемы на iPhone 12 Pro и 13 Pro





Обладатели iPhone 12 Pro и 13 Pro жалуются в соцсетях и на форумах на проблемы, которые возникли после установки свежего обновления операционной системы. На некоторых устройствах перестаёт работать сканер лица Face ID, а при попытке сбросить его отображается сообщение об ошибке «Face ID недоступен».



Проблема возникает после установки iOS 15.7.1 Release Candidate. Это финальная бета-версия обновления и по идее она должна быть идентична релизному варианту апдейта, который станет общедоступен в скором времени. Скорее всего, Apple знает об этой ошибке и оперативно внесёт в iOS 15.7.1 изменения для устранения найденного бага.



Сейчас Apple параллельно развивает обновления iOS 15.7.1 и iOS 16.1. Первый предназначен для старых устройств, которые не обновятся до iOS 16 из-за аппаратной несовместимости. Официальный выход этих обновлений может состояться на следующей неделе.



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