Кроссплатформенная королевская битва Apex Legends от студии Respawn Entertainment, которая может быть вам знакома по серии Titanfall, вышла два года назад. Издателем выступила Electronic Arts и сейчас игра доступна на консолях и ПК. В официальном блоге разработчиков появилась информация, что тайтл скоро доберется до мобильных платформ.
«Позже в этом месяце мы начнем первые региональные бета-тесты Apex Legends Mobile. Это очень важное событие для нашей команды. Два года назад мы изменили жанр "королевской битвы" и теперь планируем повторить свой успех на мобильных платформах», — разработчики Apex Legends.
Сообщается, что релиз разрабатывался специально для сенсорных экранов. Управление было упрощено и оптимизировано. Во всем остальном, по словам разработчиков, Apex Legends Mobile останется верна оригиналу.
В первых этапах тестирования примут участие несколько тысяч игроков из Индии и Филиппин. В течение этого года доступ будет расширен для других регионов. Первый этап тестирования начнется весной 2021 года на Android.
Apex Legends Mobile разрабатывалась изначально для мобильных устройств, поэтому в ней будет отсутствовать кроссплатформенный режим с консолями и ПК. Игра будет доступна бесплатно, а над её разработкой работает команда оригинальной версии.
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