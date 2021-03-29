Пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам Apple. Сообщается, что полностью не работают App Store и Mac App Store, а частично ещё семь сервисов, включая iMessage, iCloud и «Почту».
Проблемы отмечаются у части пользователей. Сервисы могут быть полностью недоступны или работать очень медленно. Также возможны ошибки (например, при скачивании или отправке файлов).
Компания Apple в курсе ситуации — это отображается на её сайте на странице System Status. Вероятно, скоро причины неисправностей будут устранены, и все сервисы возобновят работу в нормальном режиме.
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Проблемы отмечаются у части пользователей. Сервисы могут быть полностью недоступны или работать очень медленно. Также возможны ошибки (например, при скачивании или отправке файлов).
Компания Apple в курсе ситуации — это отображается на её сайте на странице System Status. Вероятно, скоро причины неисправностей будут устранены, и все сервисы возобновят работу в нормальном режиме.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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