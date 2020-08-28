PUBG Mobile
Прямо сейчас в App Store появилась редакционная публикация, которая посвящена «новой эре» PUBG Mobile. Возможно такой заголовок является отсылкой к ситуации с удалением Fortnite из магазина.

Вероятно, это может быть стечением обстоятельств, но подробностей никто не узнает. Тем не менее эта публикация появляется на следующий день после того, как Epic Games запустила новый сезон с героями Marvel в Fortnite, который теперь недоступен пользователям iOS и Mac.

Естественно, для PUBG Mobile сейчас наступило отличное время, поскольку самый большой конкурент игры сейчас недоступен на устройствах Apple. Кстати, «новая эра» в мобильной версии Playerunknown's Battlegrounds стартует 8 сентября. Это еще один намёк на троллинг.

Epic Games и Apple сейчас находятся в эпицентре судебных споров по поводу Fornite и удаления её из App Store. Независимо от того, на чьей вы стороне, нет никаких сомнений в том, что от происходящего страдает в первую очередь геймерское сообщество.


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