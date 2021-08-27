Apple выпустила обновление программного обеспечения для своей смарт-метки AirTag. На это обратил внимание ресурс 9to5Mac.
Новая сборка ПО для AirTag с номером 1.0.291 (1A287b) начала распространяться сегодня ночью. Апдейт выпустили спустя два месяца после предыдущего 1.0.276 (1A287b) — напомним, что в прошлый раз Apple прокачала и исправила функцию защиты от преследования.
В отличие от предыдущего обновления, сейчас Apple не предоставляет информации о нововведениях или исправлениях в ПО 1.0.291. Ранее компания подтвердила, что фирменное приложение «Локатор» выйдет для Android (это произойдет в том числе в рамках защиты от слежки за людьми) — возможно, свежий апдейт приносит некоторые изменения, которые необходимы для совместимости с Android. Однако само приложение на момент публикации не появилось в сети.
Чтобы узнать, какая версия ПО сейчас установлена на вашем AirTag, откройте приложение «Локатор» и коснитесь вкладки «Устройства» внизу экрана. Выберите из списка девайсов AirTag — на экране должны появиться серийный номер и версия прошивки смарт-метки.
Обновить AirTag вручную невозможно — Apple не предусмотрела такой кнопки. По замыслу компании, смарт-метка, как и наушники AirPods, должна обновляться автоматически и незаметно для пользователя. После официального выхода апдейта AirTag обновится сам — достаточно держать его в пределах зоны действия Bluetooth своего iPhone или iPad.
Ранее мы рассказали о том, как «умная» метка от Apple помогла американскому блогеру найти украденный электросамокат. История получилась сложной, но показательной.
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