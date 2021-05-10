AirTag


Эксперт из Германии сумел взломать смарт-метку Apple AirTag. Он сообщил о подробностях этого процесса в своем Twitter-аккаунте.

Немецкий исследователь цифровой безопасности предпринял несколько попыток взломать ПО «яблочного» AirTag. Испортив две метки, он смог снять защиту с третьей. Микроконтроллер был очищен им и перепрограммирован заново — это позволило внести изменения в функциональность устройства. А точнее — всего одно изменение. Эксперт подменил URL-адрес в «режиме пропажи» метки. 

AirTag

Как мы рассказывали ранее, AirTag в «режиме пропажи» выводит на экран любого смартфона ссылку с контактными данными владельца устройства. Эта информация появляется не только на Apple-девайсах, но и на смартфонах Android с NFC-чипом. По умолчанию ссылка ведет исключительно на специальный раздел сайта found.apple.com. Исследователь смог заменить эту ссылку на свой собственный ресурс — то есть, человек, нашедший эту метку, увидел бы на своем смартфоне личный сайт хакера. Довольно точечный способ прорекламироваться, согласитесь. Однако это всё, что пока можно изменить внутри AirTag. Никаких уязвимостей в самой системе слежки блогер не обнаружил. Это радует, так как подобный аксессуар априори является очень чувствительным, так как связан с геолокацией и отслеживанием.

Ранее мы написали несколько небольших полезных инструкций для владельцев AirTag. Например, как сменить батарейку в смарт-метке, как включить режим пропажи и как сбросить аксессуар до заводских настроек. Кроме того, блогеры уже нашли несколько способов кастомизации AirTag, которые вы вряд ли захотите повторить



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

PhoneArena PhoneArena

Ссылки по теме:

Первый покупатель распаковал свои AirTags. Выглядят очень презентабельно! Первый покупатель распаковал свои AirTags. Выглядят очень презентабельно!

Чем AirTag отличается от Samsung Galaxy SmartTag? Сравниваем метки для поиска вещей Чем AirTag отличается от Samsung Galaxy SmartTag? Сравниваем метки для поиска вещей

AirTag прошёл жёсткие испытания. И выдержал всё! AirTag прошёл жёсткие испытания. И выдержал всё!