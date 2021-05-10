Эксперт из Германии сумел взломать смарт-метку Apple AirTag. Он сообщил о подробностях этого процесса в своем Twitter-аккаунте.
Немецкий исследователь цифровой безопасности предпринял несколько попыток взломать ПО «яблочного» AirTag. Испортив две метки, он смог снять защиту с третьей. Микроконтроллер был очищен им и перепрограммирован заново — это позволило внести изменения в функциональность устройства. А точнее — всего одно изменение. Эксперт подменил URL-адрес в «режиме пропажи» метки.
Как мы рассказывали ранее, AirTag в «режиме пропажи» выводит на экран любого смартфона ссылку с контактными данными владельца устройства. Эта информация появляется не только на Apple-девайсах, но и на смартфонах Android с NFC-чипом. По умолчанию ссылка ведет исключительно на специальный раздел сайта found.apple.com. Исследователь смог заменить эту ссылку на свой собственный ресурс — то есть, человек, нашедший эту метку, увидел бы на своем смартфоне личный сайт хакера. Довольно точечный способ прорекламироваться, согласитесь. Однако это всё, что пока можно изменить внутри AirTag. Никаких уязвимостей в самой системе слежки блогер не обнаружил. Это радует, так как подобный аксессуар априори является очень чувствительным, так как связан с геолокацией и отслеживанием.
Ранее мы написали несколько небольших полезных инструкций для владельцев AirTag. Например, как сменить батарейку в смарт-метке, как включить режим пропажи и как сбросить аксессуар до заводских настроек. Кроме того, блогеры уже нашли несколько способов кастомизации AirTag, которые вы вряд ли захотите повторить.
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