Apple активно избавляется от iPad и MacBook Air, чтобы поскорее выпустить новые модели







Запасы моделей iPad Air и MacBook Air в розничных магазинах Apple заканчиваются, сообщает Bloomberg. По словам Марка Гурмана, это указывает на скорый релиз новых устройств. Запасы моделей iPad Air и MacBook Air в розничных магазинах Apple заканчиваются, сообщает Bloomberg. По словам Марка Гурмана, это указывает на скорый релиз новых устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Ожидается, что новые MacBook Air получат только новый чип M4, а вот с iPad Air ситуация более интересная. Гурман заявляет, что Apple может оснастить эту линейку планшетов чипом M4, а другие инсайдеры уверены в переходе на чип M3 в iPad Air 7. И второй вариант звучит более логично, поскольку разница в производительности с iPad Pro должна быть существенной. О редизайне в стиле «Прошек» пока нет информации.Вдобавок к планшетам, Apple готовит новую версию Magic Keyboard для iPad Air с рядом функциональных клавиш и некоторыми другими фичами.Ну а самой ожидаемой новинкой первого квартала 2025 года выступает базовый iPad 11-го. По данным Гурмана, девайс получит чип A17 Pro — тот же, что в моделях iPhone 15 Pro и iPad mini 7. Также новый iPad предложит 8 ГБ оперативной памяти для работы функций искусственного интеллекта и запуска игр с графикой консольного уровня. При этом стоить он, скорее всего, будет дешевле $400.Увы, Гурман не знает точных сроков выхода новых ноутбуков и планшетов, но он уверен, что Apple представит новый недорогой iPhone SE одновременно с наушниками PowerBeats Pro 2 уже 11 февраля. Возможно, компания успеет выпустить все новинки до конца февраля.