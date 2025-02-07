Apple активно избавляется от iPad и MacBook Air, чтобы поскорее выпустить новые модели

Фархад

iPad

Запасы моделей iPad Air и MacBook Air в розничных магазинах Apple заканчиваются, сообщает Bloomberg. По словам Марка Гурмана, это указывает на скорый релиз новых устройств.

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Ожидается, что новые MacBook Air получат только новый чип M4, а вот с iPad Air ситуация более интересная. Гурман заявляет, что Apple может оснастить эту линейку планшетов чипом M4, а другие инсайдеры уверены в переходе на чип M3 в iPad Air 7. И второй вариант звучит более логично, поскольку разница в производительности с iPad Pro должна быть существенной. О редизайне в стиле «Прошек» пока нет информации.

Вдобавок к планшетам, Apple готовит новую версию Magic Keyboard для iPad Air с рядом функциональных клавиш и некоторыми другими фичами.

Ну а самой ожидаемой новинкой первого квартала 2025 года выступает базовый iPad 11-го. По данным Гурмана, девайс получит чип A17 Pro — тот же, что в моделях iPhone 15 Pro и iPad mini 7. Также новый iPad предложит 8 ГБ оперативной памяти для работы функций искусственного интеллекта и запуска игр с графикой консольного уровня. При этом стоить он, скорее всего, будет дешевле $400.

Увы, Гурман не знает точных сроков выхода новых ноутбуков и планшетов, но он уверен, что Apple представит новый недорогой iPhone SE одновременно с наушниками PowerBeats Pro 2 уже 11 февраля. Возможно, компания успеет выпустить все новинки до конца февраля.
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Источник:
MacRumors
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