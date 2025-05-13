Apple анонсировала новые опции «Универсального доступа» для iPhone, iPad и Mac

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

На новостном сайте Apple появился пресс-релиз, анонсирующий новые функции «Универсального доступа», которые помогут не только людям с особыми потребностями, но и простым пользователям.

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В карточках игр и приложений App Store теперь появится отметка, поддерживает ли утилита функции универсального доступа. Таким образом, если вы пользуетесь ими, то сможете сразу понять, стоит ли вообще скачивать продукт. Кроме того, разработчики смогут указывать, какие именно опции доступности они интегрировали в свое приложение.

На macOS теперь появится лупа — она поможет быстро увеличить масштаб изображения, прочесть мелкий текст и идентифицировать объекты вокруг себя. До конца 2025 года лупа для Mac выйдет как отдельное приложение и сможет работать не только со встроенным дисплеем и камерой, но и с iPhone по Continuity, а также с внешними USB-камерами. Также будет поддерживаться чтение документов с помощью функции «Просмотр рабочего стола». Подобная опция также появится в Vision Pro.



Фото: Apple
Фото: Apple

Помимо этого iPhone, iPad, Mac и Vision Pro получат поддержку шрифта Брайля. Это специальный тактильный способ передачи печатной информации для слепых и слабовидящих людей. Текст можно будет набирать им с помощью заготовок на экране устройства, а потом выводить на подключенное устройство для работы с шрифтом Брайля. Пользователи смогут открывать файлы в формате BRF прямо на яблочном девайсе и даже транскрибировать разговоры в реальном времени.

Для чтения текста с экрана появятся новые настройки его внешнего вида, чтобы помочь пользователями с широким спектром нарушений, таких как дислексия или слабое зрение. На Apple Watch появятся «живые субтитры», а AirPods будут работать как слуховой аппарат. 

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Источник:
Apple
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