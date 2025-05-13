Apple анонсировала новые опции «Универсального доступа» для iPhone, iPad и Mac

Фото: Apple
На новостном сайте Apple появился пресс-релиз, анонсирующий новые функции «Универсального доступа», которые помогут не только людям с особыми потребностями, но и простым пользователям.
На macOS теперь появится лупа — она поможет быстро увеличить масштаб изображения, прочесть мелкий текст и идентифицировать объекты вокруг себя. До конца 2025 года лупа для Mac выйдет как отдельное приложение и сможет работать не только со встроенным дисплеем и камерой, но и с iPhone по Continuity, а также с внешними USB-камерами. Также будет поддерживаться чтение документов с помощью функции «Просмотр рабочего стола». Подобная опция также появится в Vision Pro.
Фото: Apple
Помимо этого iPhone, iPad, Mac и Vision Pro получат поддержку шрифта Брайля. Это специальный тактильный способ передачи печатной информации для слепых и слабовидящих людей. Текст можно будет набирать им с помощью заготовок на экране устройства, а потом выводить на подключенное устройство для работы с шрифтом Брайля. Пользователи смогут открывать файлы в формате BRF прямо на яблочном девайсе и даже транскрибировать разговоры в реальном времени.
Для чтения текста с экрана появятся новые настройки его внешнего вида, чтобы помочь пользователями с широким спектром нарушений, таких как дислексия или слабое зрение. На Apple Watch появятся «живые субтитры», а AirPods будут работать как слуховой аппарат.
На новостном сайте Apple появился пресс-релиз, анонсирующий новые функции «Универсального доступа», которые помогут не только людям с особыми потребностями, но и простым пользователям.
На macOS теперь появится лупа — она поможет быстро увеличить масштаб изображения, прочесть мелкий текст и идентифицировать объекты вокруг себя. До конца 2025 года лупа для Mac выйдет как отдельное приложение и сможет работать не только со встроенным дисплеем и камерой, но и с iPhone по Continuity, а также с внешними USB-камерами. Также будет поддерживаться чтение документов с помощью функции «Просмотр рабочего стола». Подобная опция также появится в Vision Pro.
Фото: Apple
Помимо этого iPhone, iPad, Mac и Vision Pro получат поддержку шрифта Брайля. Это специальный тактильный способ передачи печатной информации для слепых и слабовидящих людей. Текст можно будет набирать им с помощью заготовок на экране устройства, а потом выводить на подключенное устройство для работы с шрифтом Брайля. Пользователи смогут открывать файлы в формате BRF прямо на яблочном девайсе и даже транскрибировать разговоры в реальном времени.
Для чтения текста с экрана появятся новые настройки его внешнего вида, чтобы помочь пользователями с широким спектром нарушений, таких как дислексия или слабое зрение. На Apple Watch появятся «живые субтитры», а AirPods будут работать как слуховой аппарат.
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