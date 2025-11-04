Apple App Store теперь доступен с любого устройства

Top.Mail.Ru

Вместе с выпуском обновлений iOS и macOS компания Apple запустила полноценную веб-версию App Store. Теперь пользователи могут просматривать и искать приложения для всех платформ через браузер.

Раньше Apple предоставляла веб-страницы для каждого приложения в App Store, но у неё не было сайта для поиска контента. Теперь apps.apple.com предлагает выпадающий список для каждой платформы, а также раздел «Сегодня» с рекомендациями приложений и игр, категориями и названиями приложений Apple Arcade.

Также предусмотрен интерфейс поиска конкретного приложения. Нажатие кнопки «Просмотреть» на любом приложении в магазине открывает скриншоты и информацию, оптимизированную для браузера. Дизайн приложения аналогичен App Store на каждой из платформ Apple, но предлагает гораздо более удобный веб-интерфейс.

Найденными приложениями и играми можно поделиться или открыть непосредственно в App Store, если он у вас установлен.
