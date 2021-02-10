У Apple стартовала программа бесплатной замены аккумуляторов MacBook Pro (2016 и 2017 года). Компания поменяет батарею в случае, если она не заряжается выше 1 процента.
«В очень редких случаях владельцы MacBook Pro (2016 г. и 2017 г.) сообщают, что аккумулятор компьютера не заряжается более чем на 1 %.
При этом в строке состояния аккумулятора значится «Рекомендуется обслуживание». Если в строке состояния аккумулятора значится «Нормальное», эта проблема его не касается.
Если вы наблюдаете такое поведение на своем MacBook Pro (2016 г. и 2017 г.), обратитесь в компанию Apple, чтобы получить бесплатную замену аккумулятора».
Перед обслуживанием компания проведет осмотр компьютера для подтверждения права на бесплатную замену аккумулятора. Стоит отметить, что Apple выпустила обновление macOS, в котором исключается эта проблема для других компьютеров MacBook Pro (2016 г. и 2017 г.). Обновите операционную систему до macOS Big Sur 11.2.1 или более поздней версии либо установите дополнительное обновление macOS Catalina 10.15.7.
Как проверить состояние аккумулятора
Чтобы определить необходимость обслуживания аккумулятора, проверьте его состояние.
- В macOS Big Sur выберите меню Apple > «Системные настройки», нажмите «Аккумулятор», на боковой панели выберите «Аккумулятор», затем нажмите «Состояние аккумулятора».
- В macOS Catalina или более ранней версии, удерживая клавишу Option, щелкните значок аккумулятора в строке меню, чтобы открыть меню состояния аккумулятора.
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., два порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., четыре порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., четыре порта Thunderbolt 3)
- MacBook Pro (15 дюймов, 2016 г.)
- MacBook Pro (15 дюймов, 2017 г.)
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