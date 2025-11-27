Top.Mail.Ru

Apple больше не продает кожаный чехол для iPhone, но он есть на AliExpress по приятной цене

Олег
Фото: AliExpress
Фото: AliExpress

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы рассказали о пяти моделях спортивных наушников, а сегодня в ленте попался чехол для iPhone из натуральной кожи.

Многие знают, что Apple отказалась от производства и продажи кейсов из натуральной кожи, заменив их на тканевые чехлы. Однако у кожаных чехлов есть много фанатов, и единственный способ их теперь заполучить — заказать с AliExpress. Например, вот такой недорогой чехол имеет пластиковую основу, которая защищает от падений. А покрытие — натуральная кожа Crazy Horse, которая со временем приобретает уникальный внешний вид.

Купить такой чехол можно на AliExpress по этой ссылке с быстрой доставкой в любой город РФ. Поддержка MagSafe станет приятным дополнением к покупке.


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

Комментарии