



Компания Apple отчиталась по финансам за второй фискальный квартал 2021 года, который соответствует первому календарному кварталу этого года. Выручка составила 89,6 миллиарда долларов, а прибыль 23,6 миллиарда долларов или 1,40 доллара на акцию. В аналогичном квартале годом ранее выручка и прибыль были намного меньше — 58,3 и 11,2 миллиарда долларов соответственно.



13 мая 2021 года инвесторы Apple получат выплату дивидендов из расчёта 22 цента на акцию. Apple выплатит 3,4 миллиарда долларов инвесторам, а также потратит 19% на выкуп собственных акций. В течение пяти ближайших лет компания инвестирует в американскую экономику 430 миллиардов долларов.



Значительную часть выручки принесли продажи смартфонов (рост год к году 66%). Выручка от продажи компьютеров выросла на 70%, рост выручки в категории носимой и домашней электроники составил 25%, а сервисы принесли на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, показав рекордную выручку. Количество платящих подписчиков сервисов Apple увеличилось за минувший квартал на 40 миллионов человек, теперь их 660 миллионов, что на 145 миллионов больше в сравнении с прошлым годом.







Распределение выручки по категориям:





Смартфоны — 53,5% или 47,94 миллиарда долларов

Сервисы — 18,9% или 16,9 миллиарда долларов

Компьютеры — 10,2% или 9,1 миллиарда долларов

Планшеты — 8,7% или 7,8 миллиарда долларов

Носимая и домашняя электроника — 8,7% или 7,8 миллиарда долларов

Финансовые показатели оказались выше как ожиданий аналитиков с Уолл Стрит, так и собственных прогнозов компании. Apple по-прежнему очень сильно зависит от продаж смартфонов, но эта зависимость снижается, благодаря увеличению выручки от сервисов. Сервисы для Apple гораздо более прибыльны, чем выпуск устройств — маржа в них достигает 70% (в то время как маржа для «железных» продуктов почти в два раза ниже).





