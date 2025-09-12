Apple буквально закопала AirPods Pro 3: наушники Beats получили шагомер и кучу новых функций

На днях Apple представила AirPods Pro 3 с функцией мониторинга сердечного ритма и другими нововведениями. А ведь первыми наушниками Apple с пульсометром были Powerbeats Pro 2, вышедшие ещё в феврале. Теперь компания решила прокачать и их.

В официальном блоге Beats появилось уведомление, что реализация отслеживания сердечного ритма в Powerbeats Pro 2 получит значительное обновление, чтобы соответствовать по функциональности AirPods Pro 3.

Напомним, на старте пульсометр в Powerbeats Pro 2 не был интегрирован в приложение Apple Fitness и сервис Apple Fitness+, а данные о сердечном ритме не синхронизировались с Apple Watch. С релизом iOS 26 и новой прошивки для наушников на следующей неделе всё изменится.

Apple заявляет, что Powerbeats Pro 2 получат полную интеграцию с приложением Apple Fitness, поэтому вы сможете начать тренировку на iPhone и отслеживать свой пульс в режиме реального времени. Разумеется, будут доступны и фичи Apple Fitness+ для просмотра на экране данные о пульсе и сожжённых калориях. А вдобавок наушники и Apple Watch будут предоставлять сразу несколько показаний о пульсе для повышения общей точности во время различных типов тренировок.

А самое прикольное — Powerbeats Pro 2 смогут считать шаги, даже если у вас нет iPhone или Apple Watch под рукой. Кстати, с Android-смартфонами всё это тоже будет работать.

Любителям утренних пробежек настоятельно рекомендуем присмотреться к Powerbeats Pro 2, а не ждать появления AirPods Pro 3 в продаже по адекватной цене.

