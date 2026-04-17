Apple дала заднюю? В iOS 27 добавят выключатель дизайна Liquid Glass

Фархад


За полтора месяца до презентации следующего крупного обновления программного обеспечения для iPhone в сети начали появляться интересные подробности об iOS 27. Похоже, прошивка принесет как минимум одно серьезное изменение в дизайне Liquid Glass.

Речь идёт об общесистемном «рубильнике» Liquid Glass. Сейчас Apple предлагает один основной вариант настройки общесистемного внешнего вида Liquid Glass. В меню «Настройки» > «Дисплей и яркость» можно выбрать между «Прозрачным» и «Матовым» стеклом.

Теперь журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что у Apple всегда были планы внедрить ползунок для регулировки «Жидкого стекла». Причём компания даже смогла реализовать эту функцию для часов на экране блокировки, но столкнулась с инженерными трудностями при попытке распространить её на всю систему.

Удастся ли реализовать это общесистемное управление «жидким стеклом» в iOS 27, пока не ясно, но инсайдеры уверены в появлении такой опции. Официальный анонс iOS 27 состоится 8 июня.
Источник:
9to5
