Apple дарит «амнистию» кустарно отремонтированным iPhone, которые обновятся на iOS 18

Олег

Ремонт


Компания Apple добавила в iOS 18 специальный программный раздел, который позволит «прописать» установленные в iPhone запчасти. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, после обновления отремонтированного iPhone до iOS 18 в системе должен появиться новый раздел — Repair Assistant; если ремонтов не было, то вы его не увидите. Инструмент позволяет «легализовать» детали, которые были установлены в сторонних сервисах, то есть не «прописаны» в системе, как это делают АСЦ. Например, такая «прописка» позволяет легко активировать True Tone и автояркость на замененныз дисплеях. Правда, есть одно условие: запчасть должна быть оригинальной от Apple.

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Разумеется, купить новый оригинальный дисплей или аккумулятор Apple в России сейчас не представляется возможным, но в ремонте зачастую используются так называемые «снятики» — запчасти, которые были скручены с других устройств на разборке. Если айфон-донор не числился в «Локаторе» как украденный, то его детали теперь должны с легкостью «прописываться» в других устройствах. Зарегистрировать таким образом можно даже комплектующие, которые были заменены еще до обновления на iOS 18. Новая система работает на iPhone 12 и новее. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1793
tellurian
На 4пда несколько человек написали, что работает. Люди счастливы.
Сегодня в 09:17
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Pavel Nikiforov
+720
Pavel Nikiforov
купить ориг запчасти можно за пределами рф, но в массе они будут скорее всего "снятиками"
Сегодня в 09:26
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+4493
Gabriel
«Хозяин подарил Добби носок, теперь Добби свободен…»
час назад в 13:15
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