Epic Games добавила в Fortnite функцию прямых платежей, которая позволила приобретать внутриигровые товары по более выгодной цене в сравнении с транзакциями через App Store и Google Play. Сразу после этого игру удалили из магазинов. Компания подала в суд на Apple и Google. Epic Games уже поддержали Spotify и Tinder, а теперь за разработчиков вступился Павел Дуров.
Создатель мессенджера Telegram в своем твиттере сообщил, что он фанат Fortnite и свободы, поэтому полностью поддерживает Epic Games в борьбе против Apple. По его словам, факт того, что пользователи и разработчики позволяли Apple держать их в цифровом рабстве более 12 лет — оскорбление для человечества.
As a fan of Fortnite (and freedom), I fully support Epic Games in their fight against Apple. The fact that users and developers have been allowing Apple to hold them in digital slavery for over 12 years is an insult to humanity.— Pavel Durov (@durov) August 14, 2020
Telegram 30 июля подал жалобу на App Store в антимонопольную комиссию Евросоюза. Павел Дуров ранее призывал регуляторов обратить внимание на злоупотребление положением компании Apple. Он настаивает на том, что в iOS должна появится возможность установки приложений из сторонних источников.
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Пусть создадут свою OS и продают приложения с 0-вой комиссией
Получается замкнутый круг: появится новая Ось — на неё не придут разработчики, потому что пользовательская база мала и нет смысла тратиться на разработку под неё. Без необходимых приложений Ось не может быть конкурентоспособной. Получается вопрос курицы и яйца.
Представим условно текущую версию iOS, но только на ней нативные приложения от Apple (кстати изначально в первых версиях iPhone OS такой и была) без возможности установки программ от сторонних разработчиков — стали бы вы использовать такую операционку?
майки грозились дать удобный инструментарий для переезда на их платформу, а по факту все было криво и косо. фактически легко переехали только социалочки и калькуляторы. что-то более тяжелое и навороченное забило болт ибо инструментарий не работал и нужно было переписывать весь код с нуля.
альтернативные платформы сейчас есть, но они пошли по более простому пути — не стали навязывать себя как новую самостоятельную систему, а просто сделали поддержку андроид-приложений. это сейлфиш (аврора в российском переложении) и кажется файерфокс.