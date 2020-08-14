Павел Дуров
Epic Games добавила в Fortnite функцию прямых платежей, которая позволила приобретать внутриигровые товары по более выгодной цене в сравнении с транзакциями через App Store и Google Play. Сразу после этого игру удалили из магазинов. Компания подала в суд на Apple и Google. Epic Games уже поддержали Spotify и Tinder, а теперь за разработчиков вступился Павел Дуров.

Создатель мессенджера Telegram в своем твиттере сообщил, что он фанат Fortnite и свободы, поэтому полностью поддерживает Epic Games в борьбе против Apple. По его словам, факт того, что пользователи и разработчики позволяли Apple держать их в цифровом рабстве более 12 лет — оскорбление для человечества.

Telegram 30 июля подал жалобу на App Store в антимонопольную комиссию Евросоюза. Павел Дуров ранее призывал регуляторов обратить внимание на злоупотребление положением компании Apple. Он настаивает на том, что в iOS должна появится возможность установки приложений из сторонних источников.


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