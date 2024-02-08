Apple до неузнаваемости изменила дизайн приложения iCloud для Windows

Компания Apple представила обновленное приложение iCloud для Windows, которое предлагает пользователям ряд новых функций.
Начнём с масштабного редизайна: новый iCloud стал более минималистичным и простым в использовании. Apple отмечает, что теперь стало удобнее регистрировать аккаунты, проверять синхронизацию данных. Кроме того, приложение предлагает поддержку физических ключей безопасности для входа в Apple ID и некоторые другие улучшения безопасности.
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Новую утилиту iCloud для Windows можно скачать бесплатно из магазина приложений Microsoft для Windows 10 и Windows 11.
Напомним, вчера Apple выпустила отдельные приложения Apple Music, Apple TV и Apple Devices для компьютеров под управлением Windows. Новые приложения предназначены для частичной замены iTunes, но оно по-прежнему требуется для доступа к подкастам и аудиокнигам.